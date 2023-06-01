15日の広島戦前、猛虎ナインは思わず目を丸くした。クラブハウスの食堂に高級料理の「フグの唐揚げ」が登場したのだ。太っ腹な差し入れの主は、西勇だった。「みんなびっくりしてたけど、喜んで食べてくれた。その姿を見られてうれしかった」兄貴分の粋なサプライズに、ナインたちも大興奮だった。「フグの差し入れはやばいですって！」。試合前の食堂内には、そんな歓喜の声も響きわたった。フグは自身も好物の一つで、シー