阪神・伏見が“足攻”を仕掛けてくる阿部巨人を、きっちりと封じる。12球団一、二を争うチーム盗塁数を誇る宿敵との再戦へ向け「バッテリーで防げるところは防いで、チームにいい流れを持ってこられるようにしたい」と意気込んだ。22日は高橋と今季7度目のバッテリーを組む予定で「交流戦前最後なので、はずみがつくようないいカードにしたい」と初戦必勝を期した。