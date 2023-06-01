阪神・高橋は22日の巨人戦（東京ドーム）に先発する。プロ野球史上初の全完封による5勝目をかけ、伝統の一戦に臨む。「勢いはあると思うんで、その中でも試合をつくれるように。いつもと同じ意識を持って、という感じですかね」この日は甲子園の室内練習場でキャッチボールなどで汗を流し、最終調整を行った。前回13日ヤクルト戦では6回3安打1失点、今季最多11奪三振。白星には恵まれずも、先発の役割は果たした。目下6試