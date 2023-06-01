【阪神・藤川監督語録】▼降雨中止ギリギリまでゲームができればと思っていたけど、残念。ファンの方はせっかく球場まで来ていただいた。チケットを払い戻ししていただいて、また（見に来てもらいたい）。▼メンタル面早々に中止が決まるよりも、（7点差を逆転した）昨日（20日）のいい状態で中止発表まで気持ちを持てたので、あした（22日）スムーズに入りやすいかなと思う。▼ディベイニーとラグズデールが合流1軍に
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- 8. 「嫌味な人」への最大の反撃
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- 10. 栃木強殺 被害者の犬も殺害の訳
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