【阪神・藤川監督語録】▼降雨中止ギリギリまでゲームができればと思っていたけど、残念。ファンの方はせっかく球場まで来ていただいた。チケットを払い戻ししていただいて、また（見に来てもらいたい）。▼メンタル面早々に中止が決まるよりも、（7点差を逆転した）昨日（20日）のいい状態で中止発表まで気持ちを持てたので、あした（22日）スムーズに入りやすいかなと思う。▼ディベイニーとラグズデールが合流1軍に