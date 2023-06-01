中日戦の降雨中止を残念がったのは、スタンドのファンだけではなかった。この日の甲子園には、MLB全30球団の実に3分の1にあたる10球団のスカウトが集結していた。お目当ては、将来的な大リーグ移籍を表明している阪神・佐藤輝だ。ネット裏の顔触れは実に華やかだった。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希を擁するドジャースをはじめ、鈴木誠也が所属するカブス、名門のヤンキース、ワールドシリーズ制覇がヤ軍に次いで多いカージ