阪神・藤川監督が指揮を執るオールスターのファン投票が21日から始まり、球団が人選した公式投票用紙の阪神選手リストに高寺、福島、岡城の若手も登場。3人は感謝とともにアピールを誓った。高寺は「球宴はテレビで見る舞台だった。いつか数字を残した上で選ばれたいけど、今は成績を残すことが第一」と公式戦集中の構えを強調。「1番・中堅」で3試合ぶりのスタメンだった中日戦は中止となったが「雨はしようがない。次に頑張