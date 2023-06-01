阪神・藤川監督が、「必勝ローテ」でG3連倒へ挑む。22日から敵地・東京ドームで始まる宿敵との3連戦。初戦には目下4完封で4勝無敗、防御率0.38の高橋を先発に立て、23日の2戦目に村上、24日の3戦目に才木を起用。今シーズン初めて「3本柱」を同一カードに配し、伝統の一戦へ送り出す。「それは燃えていきますよ。大いに燃えていきますよ。楽しみにしていましたから」開幕カードは2勝1敗で滑り出し、4月14、16日の甲子園決戦