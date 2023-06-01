阪神・伊原が復帰へ向け、段階を一つ進めた。21日にSGL尼崎の室内練習場で行われた2軍残留練習でシート打撃に登板。4月19日の中日戦で腰の張りを発症して別メニュー調整となって以降、初めて打者と対峙（たいじ）し、腕を振った。打者延べ8人に力強いボールを連発し、次段階の実戦登板へ上々の仕上がりを見せた。