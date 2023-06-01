阪神・ラグズデールとディベイニーが、来日初の1軍昇格を果たした。ラグズデールはファームのローテーションで7試合に登板。16日のファーム・リーグ広島戦は2回1失点で降板し、この日は中継ぎ陣とともに練習メニューをこなした。「特に走者を許した場面で自分の投球をすることをテーマに取り組んできた」という右腕の役割について、藤川監督は「スイングマンとかいろいろ言い方はある」と表現。中継ぎやロング救援とともに、谷