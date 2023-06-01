青森競輪「オッズパーク杯ミッドナイトＧIII」は２１日、最終日を行った。決勝は青野将大（３１＝神奈川）が北津留翼の先行を３番手まくりで沈めて優勝。ＧIII初制覇を果たした。８Ｒのガールズ決勝は柳原真緒（２９＝福井）が今年９回目の優勝を飾った。想定外の展開にも青野は冷静に対応し、絶好のチャンスをモノにした。周回で中団に位置した北津留翼が先に抑えに来る予想外の流れにも「いい位置だし落ち着いて」３番手を確