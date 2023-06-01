ロシア国防省は、現在実施している核戦力の演習の一環として、核弾頭の搬送やミサイルへの装てん作業だとする動画を公開しました。公開された動画では、戦略ミサイルを搭載した車両が移動する様子や、航空宇宙軍の部隊が極超音速ミサイル「キンジャール」に核弾頭を装てんする訓練の様子が映されています。ロシア国防省によりますと、今回の演習では、核兵器を使用する部隊の即応態勢を高める訓練が行われたとしています。また、ベ