アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、スペイン代表MFミケル・メリーノの現状について言及した。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。プレミアリーグで22年ぶりの優勝を果たしたアーセナル。今シーズンも残り2戦となり、24日にプレミアリーグ最終節クリスタル・パレス戦、30日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）決勝のパリ・サンジェルマン（PSG）戦を控えるのみとなった。リー