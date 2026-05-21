元スペイン代表FWペドロは21日、ラツィオの公式『X』を通じて、今シーズン限りで同クラブを退団することを発表した。現在38歳のペドロは、バルセロナの下部組織出身で2008年にトップチームデビューを飾った。公式戦通算321試合出場99ゴール61アシストの成績を残し、3度のUEFAチャンピオンズリーグ（CL）制覇や5回のラ・リーガ優勝などに貢献し、バルセロナの黄金期を支えた。その後はチェルシーとローマを経て、2021年夏にラツ