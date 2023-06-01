20日昼頃の地震では鹿児島県奄美地方の与論町で震度5強の揺れを観測しました。21日は気象庁の機動調査班が現地に入り、震度観測設備に異常がないか調査をおこないました。20日に発生した沖縄本島の近海を震源とする地震で、与論町では震度5強を観測しました。体育施設、砂美地来館では天井の一部が落下したほか、ホームセンターでも陳列していた酒の瓶が割れる被害がありました。ニシムタFC与論店川畑佑樹店長「いきなり大きめの