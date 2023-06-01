【モデルプレス＝2026/05/22】乃木坂46が5月19日・20日・21日の3日間、東京ドームにてデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」を開催。21日の公演では、梅澤美波の卒業セレモニーが行われ、梅澤が後輩メンバーと“梅澤軍団”を結成する一幕があった。【写真】乃木坂46新キャプテン抜擢メンバー◆梅澤美波、一夜限りの“梅澤軍団”結成ユニットブロックの1曲目を飾ったのは「失恋お掃除人」。同