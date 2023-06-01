NY株式21日（NY時間11:11）（日本時間00:11） ダウ平均49872.16（-137.19-0.27%） ナスダック26079.64（-190.72-0.73%） CME日経平均先物61485（大証終比：-55-0.09%） 欧州株式21日GMT15:11 英FT100 10461.67（+29.33+0.28%） 独DAX 24672.98（-64.26-0.26%） 仏CAC40 8115.26（-2.16-0.03%） 米国債利回り 2年債 4.102（+0.047） 10年債 4.611（+0.026） 30年債 5.1