きょうの為替市場はドル高が復活する中、ユーロドルは再び１．１５ドル台に値を落としている。本日は一時１．１６３５ドル付近まで上昇していた。一方、ユーロ円も軟調な動きが見られており、１８４円台半ばに下落。ただ、１００日線と２１日線の間での膠着した展開に変化はない。 ２００日線から下放れる展開を続けているユーロドルだが、ＥＣＢが予想を下回る利上げに留まれば、ユーロは圧迫され