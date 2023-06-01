１８日、第１０回中国・ロシア博覧会の会場で商談する人たち。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社北京5月21日】中国商務部の何亜東（か・あとう）報道官は21日の記者会見で、中ロの貿易額が3年連続で2千億ドル（1ドル＝約159円）を超えたと明らかにした。今年1〜4月は前年同期比19.7％増の852億ドルとなった。何氏は次のように述べた。両国首脳も近年の経済・貿易協力の成果を高く評価している。双方は引き続き経済・貿易