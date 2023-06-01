【Amazonセール：不織布ポットプランター】 開催期間：5月22日～5月28日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonで、不織布ポットのプランター5個セットがセール価格で販売されている。開催期間は5月22日から5月28日23時59分まで。 本商品は不織布を使ったプランター。透水性や通気性がよく、ジャガイモやイチゴ、ピーマンなどの野菜を気軽に育てるこ