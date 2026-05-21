国際サッカー連盟(FIFA)は21日、スイス・チューリッヒでU-17ワールドカップの組み合わせ抽選会を行った。ポット1のU-17日本代表はL組になり、コロンビア、ホンジュラス、セルビアと対戦する。同大会は昨年から毎年開催に変わり、29年まで5大会連続でカタールが開催国となる。今年は11月19日から12月13日にかけて行われる。48か国参加で、グループリーグは4か国12組に分かれる。各組上位2チームの24か国と、各組3位の成績上位8