「最初はなんだか他人行儀だったのに、最近やけに優しい…？」そんな男性の態度の変化に、戸惑いながらもドキッとした経験はありませんか？そこで今回は、時間が経つほど深まる男性の“本命モード”に入ったサインを紹介します。緊張がほぐれていくのは“信頼が深まっている”証拠出会った当初は会話がぎこちなくて少し距離を感じたとしても、回を重ねるうちに笑顔が増え、会話のテンポも自然に。そんな変化は、あなたといる時間が