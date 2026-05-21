デートが終わったあと、「ちゃんと帰れた？」と自然に連絡をしてくる男性っていますよね？男性は本命相手に対して、“別れた後の気にかけ方”が変わっていくもの。その違いは、何気ない気遣いの中にかなり表れています。“帰宅確認”を自然にしたくなる男性は本命相手には、「ちゃんと帰れた？」と自然に気になります。これは形式的な優しさというより、“最後まで気を抜けない”感覚に近いもの。相手が無事に帰るところまで含めて