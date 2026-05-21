男女の別れの大きな原因となるのが「価値観の違い」です。でも、交際する前の段階である程度相手の価値観は見えてくるもの。そこで今回は、特に男性との「価値観の違い」が出やすいポイントについて紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。｜連絡の頻度連絡の頻度については交際前にきちんと擦り合わせておくべき大事なポイントの１つ。例えば、恋人とはこまめに連絡したい人と、恋人との連絡は必要な時で構わないという人が交