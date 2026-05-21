昨日までは優しかったのに、急にそっけなくなる。返信のペースが変わったり、態度がどこか冷たく感じたり。そんな男性の“温度差”に戸惑ったことはありませんか？不倫関係では、男性側の感情や生活状況によって、態度に波が出やすいことがあります。“日常モード”へ戻っている会っている時間は盛り上がっていても、別れたあと急に連絡が落ち着く。これは、“非日常”から“日常”へ意識が切り替わることで起きやすい流れです。女