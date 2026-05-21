昼間の暑さや寝苦しさを感じ始めて、「そろそろ冷房つける？」と感じていませんか？一方で気になるのが電気代。今年も値上がりへの不安から、「なるべくエアコンを我慢したい」と感じている人は少なくないでしょう。でも最近は、猛暑による熱中症リスクもあり、“無理に我慢しない節電”が主流になりつつあります。だからこそ今は、“冷房を使わない”より、“効率よく使う”ことが重要になっています。“使い始め”の時期こそ見直