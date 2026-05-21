「新しいことを増やすより、“やめること”の方が大事でした」と話すのは、都内在住・44歳のFさん。以前は、“ダイエット＝頑張るもの”というイメージが強く、運動や食事制限を始めても続かないことが多かったそうです。そんなFさんが見直したのは、“なんとなく続けていた習慣”。食事、運動、睡眠を少し整えたことで、４ヶ月で−３kgの変化につながったといいます。“なんとなく食べる”をやめたら、間食が減った「お腹が空いて