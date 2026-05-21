「ちゃんと寝ているのに疲れが抜けない」「休んだはずなのに、朝からだるい」といった感覚が続いていませんか？年齢を重ねると、“無理した翌日に戻る”というより、“疲れを持ち越しやすい状態”になりやすいもの。一方で、特別ストイックではないのに、疲れを溜め込みにくい人もいるでしょう。その差は“回復しやすい流れ”をつくれているかどうかにあります。“長時間同じ姿勢”を続けない疲れにくい人は、座りっぱなし・立ちっ