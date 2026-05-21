気温が上がり、服が軽くなり始めたこの時期。シアーシャツや淡色デニムを取り入れているのに、「なんだか全体が重たく見える」と感じることはありませんか？その原因、実は“スニーカー”にあるかもしれません。特に40代・50代は、足元のボリューム感や素材感によって、コーデ全体の重心が変わりやすい世代。以前は合わせやすかったスニーカーでも、今の春夏コーデと少しズレ始めていることがあります。今季は、“軽さ”や“空気感