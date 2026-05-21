ぽっこりとしたお腹に悩んでいる方は少なくないと思いますが、主な原因の１つに挙げられるのが“腹筋の筋力低下”。そこで習慣に採り入れたいのが、シンプルな動きながら効率良く腹筋を強化できる簡単エクササイズ【ニーアップ】です。床に座ったまま行うので、実践中にお尻が痛くならないようにマットやタオルを敷いて行います。🌼お腹を伸ばすことがポイント。１日５セット【お腹マイナス５cmをめざす】簡単習慣ニーアッ