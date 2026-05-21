特に米国の多層的防衛システムである「ゴールデンドーム」プロジェクトを取り上げ、「米国のゴールデンドームミサイル防衛システムが宇宙基盤の迎撃を研究・施行するのは国際安全保障に深刻な否定的影響を及ぼす」と明示した。◇韓半島「戦争の危険」の表現初めて登場韓半島問題を扱った部分では2024年に続き非核化の表現が消えた。先週の米中首脳会談後にホワイトハウスがファクトシートで北朝鮮の非核化を共同目標に明示したのと