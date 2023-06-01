兵庫県たつの市の住宅で母娘の遺体が見つかった事件で、県警は２１日、司法解剖の結果、死因は、母親の田中澄恵さん（７４）が失血死、次女の千尋さん（５２）が出血性ショックだったと発表した。いずれも身を守ろうとした際にできる防御創があり、県警は殺人事件と断定し、捜査本部を設置した。発表では、２人の死亡は１３日頃と推定される。２人とも複数の刺し傷があり、首を刺されたことが致命傷となった。２人の着衣に乱れ