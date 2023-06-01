スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！ ◇◇◇ アプリ名：経県値 開発者：Qdan Inc. 価格：無料 対応OS：iOS 15.0 以降、Android 7.0 以上 カテゴリ：旅行 生まれてから今に至るまで、自分が行ったことの