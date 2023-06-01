【パンダの穴 わんわんおでん】 6月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「パンダの穴 わんわんおでん」を6月下旬に発売する。価格は1回300円。 ガチャブランド「パンダの穴」より、おでんの具になった犬たちのフィギュアが登場。「もちきん」、「ちくわ」、「だいこん」、「こんにゃく」、「たまご」それぞれの形を活かしたポー