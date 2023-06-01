オーストリアでシュトッカー首相（右）との共同記者会見で発言するハンガリーのマジャル首相＝21日、ウィーン（共同）【ウィーン共同】ハンガリーのマジャル首相は21日、訪問先のオーストリアでシュトッカー首相と共同記者会見を開き、欧州連合（EU）の「建設的な一員となる」と述べ、EUと対立を続けてきたオルバン前政権との違いを強調。親EU路線への転換を改めて訴えた。9日の就任後初めての外遊で、ポーランドに続き訪れた。