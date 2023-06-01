乃木坂４６が２１日、東京ドームでデビュー１４周年を記念したバースデーライブ最終日とキャプテン・梅澤美波（２７）の卒業コンサートを開催した。グループ史上初の東京ドーム３日間でバースデーライブとしては最大級の規模となる計１４万人を動員した中、梅澤がラストステージを飾った。梅澤の青と水色のペンライトで東京ドームが染め上げられた。１曲目の初センター曲「空扉」で涙を浮かべていた。アンコールでは梅澤らしく