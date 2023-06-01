乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。アンコールでは、梅澤がグループに加入するきっかけとなった憧れの先輩・白石麻衣からメッセージが寄せられた。【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波梅澤が「ジコチューで行こう！」で初選抜に選ばれた当時のVTRに合わせ、「あの夏から、もうずいぶん経ちましたね。卒業おめでとう。白石麻