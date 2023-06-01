【まちキャラ松戸店】 場所：千葉県松戸市松戸1225-1 良文堂ビル 5階 ホビーショップ「まちキャラ」グループを運営するマッチングワールドは、3月7日に千葉県・松戸市に新店舗「まちキャラ松戸店」をオープンした。松戸市の人口は千葉市、船橋市に次いで県内3位で、隣が足立区で東京からも近い大きな街である。 「まちキャラ」は、秋葉原店以降は、埼玉のコクー