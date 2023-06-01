【SNK美少女 不知火舞 EX】 5月22日 発売 価格：16,500円 コトブキヤは、1/7スケールフィギュア「SNK美少女 不知火舞 EX」を5月22日に発売する。価格は16,500円。 本商品は、対戦格闘ゲーム「ザ・キング・オブ・ファイターズ」シリーズの最高傑作との呼び声も高いドリームマッチ「KOF’98」より、女性格闘家チームの「不知火舞」をフィギ