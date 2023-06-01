【YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”】 5月22日 出荷開始 価格：7,590円 ハセガワは5月22日に、プラモデル「YZR-8000H/Γ/R “マイザー・イータ/ガンマ タイプR”」再生産分の出荷を開始する。価格は7,590円。 本商品は、メカデザインを担当したカトキハジメ氏の手によるスタイリッシュなバーチャロイドの魅力を精密にキット