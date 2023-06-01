【一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.4】 5月22日 順次発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ BLEACH Stirring Souls vol.4」を5月22日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品は、「BLEACH」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からC賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より