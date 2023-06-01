【一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4】 5月22日 順次発売 価格：1回900円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス） vol.4」を5月22日より順次発売する。価格は1回900円。 本商品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」をモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は、360