【Amazon：DJI ドローン】 期間：5月22日0時～6月4日23時59分 「DJI Air 3S Fly Moreコンボ（RC 2スクリーン付き送信機付属）」 Amazonにて、DJIのドローンが特別価格で販売されている。期間は6月4日23時59分まで。 今回、1インチCMOS搭載メインカメラと70mm中望遠カメラを搭載した「DJI Air 3S」や、空撮や日常の撮影、レジャーなどに適したオールイ