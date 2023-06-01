【Amazon：DJI アクションカメラ セール】 開催期間：5月22日0時～6月4日23時59分 DJI Osmo 360 スタンダードコンボ Amazonにて、DJIのアクションカメラがセール価格で販売されている。期間は6月4日23時59分まで。 期間中、「DJI Osmo 360」のアドベンチャーコンボとスタンダードコンボ、「DJI Osmo Action 4」アドベンチャーコンボに1年延長CAR