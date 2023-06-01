「梅澤美波 卒業コンサート」Ⓒ乃木坂46LLC 乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」DAY3公演「梅澤美波 卒業コンサート」が5月21日、東京ドームで開催された。5月19日から3日間にわたり同会場で行われた今年のバースデーライブは、DAY1およびDAY2公演では6期生をストーリーテラーに迎え、ブロックごとにテーマ性を持たせた構成で14年におよぶ乃木坂46の歴史を名