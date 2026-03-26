プロポーションづくりをサポートするダイアナの補整下着シリーズ「ダイアジェンヌ」から、人気カラー“スモーキーブルー”が待望の再登場♡2026年5月12日（火）～7月15日（水）までの期間限定で販売されます。落ち着いた上品カラーと快適な着け心地を兼ね備えたシリーズは、多くの女性たちから再販希望の声が寄せられていた注目アイテム。数量限定なので早めの