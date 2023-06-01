乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが21日、東京ドームで開催された。ライブ中に披露された、梅澤と遠藤さくら2人の「歩道橋」にファンから多くの反響が寄せられた。【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波梅澤が強く記憶に残る楽曲たちで構成されたというブロックでは、「失恋お掃除人」「ファンタスティック3色パン」「悪い成分」「踏んでしまった」「急斜面」