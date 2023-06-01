乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。コンサートの最後には、梅澤が9年8ヶ月のグループ活動、そして約3年にわたってキャプテンとしてグループを牽引してきたことを振り返り、約10分のスピーチを行った。以下、スピーチ全文。【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波◆皆様、改めまして、今日1日本当にありがとうございました。もう