女優・大政絢が２１日、ＳＮＳを更新。息子が１歳の誕生日を迎えたことに感謝した。大政は２０２１年１２月、ＯＮＥＯＫＲＯＣＫのギタリスト、Ｔｏｒｕとの結婚を発表。２５年４月に第１子長男を出産している。「Ｍｙｓｏｎｔｕｒｎｅｄｏｎｅ小さな手も、歩く姿も、日に日に成長していく。嬉しくて、愛おしくて、ちょっぴり寂しい１歳の節目でしたいつも幸せをありがとう。」と息子と手をつないで歩く後