違法な改造で覆面パトカーに見せかけた乗用車＝“ニセ覆面パトカー”を飲酒運転し、事故を起こしたなどとして、男2人が逮捕されました。緊急走行しているかのように見える車は、違法に改造された“ニセの覆面パトカー”です。警視庁は、去年12月に東京・練馬区で“ニセ覆面パトカー”を飲酒運転したうえ、事故を起こし、同乗の女性にけがをさせた疑いで、中村蓮容疑者（23）を逮捕しました。警視庁によりますと、中村容疑者はアル