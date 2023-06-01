【Amazon：REGZA テレビ】 期間：5月22日0時～ 85インチ4K液晶モデル「85E350N」（2025年モデル） Amazonにて、REGZAのテレビが特別価格で販売されている。なお、モデルによって販売期間が異なる。 今回、85インチ4K液晶モデル「85E350N」（2025年モデル）や、65インチ4K有機ELモデル「65X8900L」（2022年モデル）などがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。なお、